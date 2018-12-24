عباس: نحن لسنا أعداء لأمريكا ونريد علاقات طيبة معها

قال رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، خلال مشاركته في عشاء العيد "عشاء الميلاد" في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم، "لا أنسى العلاقة الحميمة التي تربطنا بقداسة البابا فرنسيس، وكنا سعداء بهذا الرجل العظيم، رجل السلام. وأضاف، من لا يعرف الفاتيكان فهي من أوائل الدول، وبالذات الدول الأوروبية، التي اعترفت بدولة فلسطين بدون طلب أو ضغط منا على أحد، وهذا ما نطالب به ولكن مع الأسف لم نتمكن أن نصل إليه، بل بالعكس ما حصل في السنة الماضية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قام بمبادرات مخالفة تماما للشرعية الدولية.

وأشار إلى أن ترامب اعترف أن القدس الموحدة عاصمة لـ "إسرائيل" وهذا غير موجود في الشرعية الدولية، وكذلك نقل سفارته إلى القدس أيضاً، ومن ثم عاقب اللاجئين جميعا بإغلاق الأبواب أمام الأونروا، إضافة إلى ذلك أنه شرّع بشكل واضح الاستيطان، وقلنا له إن هذا الكلام لا يمكن أن نقبل به".

وأضاف: "نريد من الرئيس ترامب أن يتراجع عن هذا وأن يطبق الشرعية الدولية، على الأقل هناك قرار صدر في عهده، لم يكن في البيت الأبيض، وإنما بعد أن أصبح رئيسا، عن مجلس الأمن الدولي يحمل رقم 2334 يرفض تطبيقه، رغم أنه صدر في عهده، فهذا ما نريده من الرئيس ترمب".

وأكد الرئيس: "نحن لسنا أعداء لأحد ولا أعداء لأميركا، نريد صداقة أميركا وعلاقات طيبة معها، ولكن عليها أن تنظر إلينا بعين العدل، ولا نريد أكثر من ذلك، فقط أن تكون عادلة وأن تطبق أي قرار من القرارات الكثيرة التي اتخذتها الأمم المتحدة، 720 قراراً في الجمعية العامة، وأي قرار نقبل به، و86 قرارا في مجلس الأمن، وأي قرار نقبل به، ولكن مع الأسف يغضون النظر عن هذه القرارات جميعا ويرفضونها".

وشدد على "أننا لن نيأس ولن نمل، ولن نلجأ للعنف، نحن نحارب العنف والإرهاب كما تحاربه أي دولة محترمة في العالم، بيننا وبين دول العالم 83 بروتوكولا أمنيا، بمعنى واحد أننا مع هذه الدول نحارب الإرهاب وأول هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، فالإرهاب لا دين ولا قومية ولا أصل له وهو معادٍ للإنسانية ونحن لن نقبل أن نكون ضد الإنسانية، وكل عام وأنتم بخير بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى كل إنسان مسيحي ومسلم أو غير ذلك بالبركات والسلام والأمن".