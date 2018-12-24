نواب المشتركة يؤكدون ضرورة خوض الانتخابات موحدين

أكد ثلاثة نواب من ثلاثة مركبات للقائمة المشتركة، اليوم الإثنين، على ضرورة الحفاظ على وحدة القائمة المشتركة، وخوض انتخابات الكنيست المقبلة، التي تقررت في التاسع من نيسان/إبريل المقبل، في إطار القائمة.

كما أجمع النواب الثلاثة، أيمن عودة ومسعود غنايم ونيفين أبو رحمون على أهمية القائمة المشتركة كمشروع وحدوي وكإطار للعمل الجماعي.

عودة لنتنياهو: سنتدفق بالحافلات إلى صناديق الاقتراع

قال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، في أعقاب الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات، إن ولاية الحكومة الأكثر يمينية والأكثر تحريضًا ضد المواطنين العرب، انتهت، وإنها حكومة معادية للسلام والمساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي.

وأضاف أنه "إذا كانت القائمة المشتركة مهمة قبل هذه الحكومة وقبل قانون القومية، فهي اليوم بالتأكيد أكثر أهمية. لهذا فالواجب الوطني بمواجهة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرّف أن نحافظ عليها بكل مركباتها، وأن نذهب موحدين، ونتدفّق بكميات بالحافلات إلى صناديق الاقتراع"، وذلك في إشارة إلى تصريح نتنياهو ضد المواطنين العرب في يوم الانتخابات الأخيرة.

غنايم: الرابعة قابعة لنتنياهو وسنستمر في المشتركة موحّدين

في أول خطاب له في الهيئة العامة للكنيست بعد ساعتين من الإعلان عن حل الحكومة، والذهاب إلى انتخابات مبكرة في التاسع من شهر نيسان القادم، قال النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية) إن التبرير المعلن لتبكير الانتخابات هو الخلاف حول قانون التجنيد، لكن السبب الحقيقي هو ملفات الفساد التي تحوم حول نتنياهو.

وأضاف غنايم أن هذه الحكومة كان ينبغي أن تزول منذ وقت طويل، فقد كانت حكومة عنصرية جداً تجاه المواطنين العرب. وهذه هي الحكومة الرابعة لنتنياهو، والمثل العربي يقول: "الرابعة قابعة"، على حد قوله.

وحول مستقبل المشتركة في الانتخابات القريبة قال النائب غنايم: "سنستمر في هذا المشروع الوحدوي الذي يعتبر إنجازا للمواطنين العرب"، مضيفا أن القائمة المشتركة لم تقم إلا لخدمة وصالح المجتمع العربي، وستستمر في رسالتها والأهداف التي أنشئت لأجلها.

أبو رحمون لحكومة نتنياهو: روحة بلا رجعة

من جهتها عقبت النائبة نيفين أبو رحمون (التجمع الوطني الديمقراطي) بالقول "نقول لحكومة نتنياهو، المتفوقة بالتشريعات العنصرية والتحريض: روحة بلا رجعة".

وأضافت أن "هذه الحكومة زادت من التحديات التي تهدد مستقبلنا في وطننا، لذا فملقاة على عاتقنا جميعًا الآن مسؤولية الحفاظ على الوحدة السياسية لمجتمعنا الفلسطيني في الداخل".

وقالت "علينا أن نعزّز من قوة القائمة المشتركة، وأن نطوّرها مدركين أهميتها الإستراتيجية كإطار للعمل الجماعيّ، ومستوعبين لما تحتاج من تصويب وتحسين".

نقلا عن : عرب 48