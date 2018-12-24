الأردن يحذر من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق "الأقصى"

حذّر وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، الاثنين، من استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

واعتبر الوزير في بيان له، أن "الممارسات الإسرائيلية المتمثلة بتكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس التلمودية هناك، ورفض فتح باب الرحمة أمام المصلين المسلمين "أمرٌ يثير القلق".

ولفت إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعدّ "استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا لما يمثله من اعتداء آثم على المقدسات".

وحمّل أبو البصل، إسرائيل، "كقوة قائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى وموظفيه وحراسه والمصلين فيه، مُطالبا بوقف فوري لهذه الانتهاكات".

يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية، بمدينة القدس الشرقية، المُشرفة على إدارة المسجد الأقصى، تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية.