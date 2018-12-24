صحيفة: قطر تستعد لاستضافة آلاف الإسرائيليين

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، أن سلطات قطر تستعد لاستضافة الآلاف من الإسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن الدوحة تجهز لاستقبال الإسرائيليين خلال نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022، وذلك مع تأمين طعام لهم على طريقة "كشير" (حلال حسب الشريعة اليهودية) وضمان أماكن للصلاة.

وحسب موقع "i24" الإسرائيلي، التقى رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، حسن الذوادي، مؤخرا مع الحاخام الأمريكي مارك شناير، الذي يعتبر الحاخام غير الرسمي لدول الخليج، وطلب منه أن يكون بمثابة مستشار للجنة المنظمة في كل ما يتعلق باستضافة مشجعي كرة القدم من اليهود والإسرائيليين الذين سيحضرون نهائيات كأس العالم في قطر.

وقال الحاخام شناير "إن هذا تحول مثير يشهد على الاهتمام الذي يبديه القطريون تجاه الإسرائيليين والعالم اليهودي".

وذكر الموقع الإسرائيلي أنه وفقا لقول الحاخام، فقد "استشاره القطريون حول الأمور التي يحتاجها المشجعون اليهود بكل ما يتعلق بالطعام حسب الشريعة اليهودية". وأضاف شناير: "حقيقة أننا نتحدث حول هذا الامر هو مدهش بالفعل".

وردا على سؤال هل سيقيم القطريون معبدا يهوديا "كنيس" ليؤدي اليهود فيه صلواتهم، أجاب شناير: "لا تعليق. إنهم منحوني إمكانية تقديم المشورة لهم حول كيفية استضافة المشجعين اليهود. لقد بدأنا مناقشة التفاصيل".

وكان الذوادي قد قال لصحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق إن الإسرائيليين مرحب بهم في كأس العالم في قطر".