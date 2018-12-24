هجوم من "فتح" على القيادي فيها عباس زكي.. هذه تفاصيله

أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، تصريحًا لمصدر رسمي، قال فيه إنّ ما أدلى به عباس زكي لقناة الميادين مساء أمس، والمتعلقة بموقف إيران من دعم الكل الفلسطيني، لا يعبر مطلقًا عن الحقيقة، ولا يعبر عن موقف القيادة الفلسطينية، وأنه لا يمثل إلا نفسه في هذا الموقف والتصريح.

وأكد المصدر الرسمي، أن إيران دعمت طيلة السنوات الماضية فصيلًا أو أشخاصًا على حساب الشعب الفلسطيني، ولم تقدم شيئًا بالطرق الرسمية لخدمة شعبنا كله.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، قال إن "إيران هي البلد الأصدق في مواجهة الاستكبار العالمي والانتصار لفلسطين".