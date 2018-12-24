إصابة 3 جنود إسرائيليين بانقلاب جيب شرق قلقيلية

أصيب مساء اليوم الاثنين، ثلاثة جنود إسرائيليين إثر انقلاب جيب عسكري بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية.
وذكرت مصادر عبرية، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت الجنود المصابين إلى المستشفى، ووصفت مصادر طبية إصاباتهم بالمتوسطة إلى طفيفة.
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