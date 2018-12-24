الأسير الجريح سعد داود تحت تأثير التخدير ووضعه مستقر رغم خطورته

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني رائد محاميد: أن الأسير الجريح سعد إبراهيم داود (22 عاماً) من قلقيلية ما يزال تحت تأثير التخدير في مستشفى "ايخيلوف" الإسرائيلي، ووضعه مستقر رغم خطورة إصاباته.

وأوضح نادي الأسير أن الجريح داود يعاني من عدة إصابات خطيرة تعرض لها على يد قوات الاحتلال في تاريخ السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ونُقل في حينه إلى مستشفى قلقيلية التي وصفت حالته بالخطيرة في حينه، حيث أدت الإصابات إلى تهتك في الكبد والأمعاء وقطع في الحالب، وإصابة في الوريد الرئيسي، وكسر في العمود الفقري، وبعض الأضلاع.

وبعد تدهور وضعه الصحي جرى تحويل الجريح داود إلى مستشفى "إيخليوف" الإسرائيلي في تاريخ السابع عشر كانون الأول/ ديسمبر الجاري حيث خضع لعمليات جراحية إضافية، وهناك حضرت قوة من جيش الاحتلال وأصدرت أمراً باعتقاله؛ ولاحقاً مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "سالم" اعتقاله لمدة خمسة أيام غيابياً، وجددت تمديد اعتقاله اليوم لمدة ثمانية.

هذا ولفت المحامي محاميد بعد أن التقى بالطاقم الطبي في مستشفى "إيخليوف" أن الأسير الجريح سيخضع لعملية جراحية جديدة يوم غد الثلاثاء.