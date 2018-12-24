برشلونة يراقب مدربا لخلافة فالفيردي

ذكرت تقارير صحفية، أن مدربا جديدا انضم لقائمة المرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب فريق برشلونة الإسباني الموسم القادم، في ظل اقترب انتهاء مدة عقده.

ولم تطرأ أي مستجدات حول موقف الفريق الكاتالوني من مدربه، على الرغم من ان عقده الحالي سينتهي في حزيران/يونيو القادم.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، بأن برشلونة يراقب تطور المدير الفني لساسولو، روبيرتو دي زيربي.

وأشارت التقارير لاهتمام البلوغرانا بخدمات المدرب الإيطالي الشهير بأسلوب لعبه المقارب لطريقة برشلونة، والذي كان على بعد خطوة واحدة من تدريب لاس بالماس الصيف الماضي.

وعلى الرغم من إعجاب برشلونة بطريقة لعبه، إلا أن مسيرة المدرب الإيطالي حتى الآن، قد تقلص من فرصته في خلافته فالفيردي، الذي من الممكن أن يستمر في قيادة الفريق.

وتمت إقالة ذو الـ39 عاما من تدريب باليرمو بعد 3 أشهر من توليه المسؤولية، ثم انتقل لتدريب بينيفينتو الموسم الماضي، وانتظر حتى الجولة الـ16 للحصول على أول نقطة بالتعادل مع ميلان، والآن يقود ساسولو، الذي يحتل المركز الثامن بالكالتشيو.