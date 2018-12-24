إصابتان جراء قمع الاحتلال للمسير البحري الـ 21 شمال القطاع

أصيب مواطنان، اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين المشاركين في المسير البحري شمال قطاع غزة.

واحتشد مئات المواطنين، للمشاركة في المسير البحري الـ 21 لكسر الحصار، قرب السياج الزائل شمال قطاع غزة.

وأطلقت الهيئة المشرفة على المسير اسم "دمارنا خارطة التحرير"، مؤكدةً أن احتشاد الجماهير في الحراك يؤكد أننا شعبنا ماضٍ في حراكه بكل المسارات والاتجاهات حتى يكسر الحصار، وأنه "غير ملتفت لكل التحركات السياسية التي تحاول الالتفاف على مطالبه وعلى هذا الحراك".

وشارك في المسير البحري 25 قاربًا، بمساندة حراك برّيّ في منطقة "الواحة" شمال قطاع غزة.

ويحتشد آلاف المواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.

وبحسب وزارة الصحة، فإن اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين أسفرت عن استشهاد نحو 230 مواطنًا، وإصابة أكثر من 21 ألفًا بجراح متفاوتة.