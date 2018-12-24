تواصل الجهاد تنظم لقاءا جماهيريا في مجلس عائلة الهركلي

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقاءا جماهيريا في مجلس عائلة الهركلي, ضم وفد اللجنة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب ومسئول اللجنة العامة للتواصل والإصلاح الشيخ تحسين الوادية والشيخ الداعية عمر فورة وعدد من كوادر اللجنة.

رحب الوجيه أبو محمد الهركلي بالوفد الزائر من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح وأثنى على اللجنة لدورها المهم والكبير في قطاع غزة, وإنهاء الخلافات بأقصى سرعة.

من جهته أكد الشيخ خضر حبيب على موقف الحركة الثابت تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني, وقدم التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني لما بذلوه من تضحيات في سبيل الله والوطن, وأثنى على عمل لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العاملة في قطاع غزة لما تقوم به من تواصل وإصلاح بين الناس.

ألقى الشيخ عمر فورة كلمة اللجنة, شكر فيها عائلة الهركلي على الاستقبال الرائع, وتحدث عن دور لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح على الساحة في قطاع غزة وما قامت به خلال فترة عملها من إصلاح ذات البين والتواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني.

بدوره شكر الشيخ أبو حسام المغني عائلة الهركلي على حسن الاستقبال, وأكد على استمرارية الزيارات حتى تشمل كافة العائلات الفلسطينية.