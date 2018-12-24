نتائج تشريح جثمان الشهيد العباسي تؤكد إصابته برصاصة في ظهره اخترقت رئتيه

أظهر التقرير الأولي لعملية تشريح جثمان الشهيد المقدسي الفتى قاسم محمد العباسي (17 عاما)، التي جرت في معهد الطبي العدلي في أبو كبير بمدينة يافا، أن سبب الوفاة رصاصة أصابته في ظهره واخترقت الشريان الرئيسي والرئتين.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود، أنه تم الانتهاء من تشريح جثمان الشهيد العباسي، التي استمرت عدة ساعات، بحضور الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي.

وأضاف أن الاتصالات جارية مع الجهات المختصة لتحديد يوم ووقت ومكان تسليم جثمان الشهيد قاسم العباسي.

وارتقى الفتى العباسي، من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، برصاص الاحتلال مساء الخميس الماضي، على مدخل مدينة البيرة الشمالي، وطالبت عائلته بتشريح جثمانه للتحقيق والوقوف على ملابسات عملية الإعدام التي نفذت بحقه، وهددت حياة ثلاثة آخرين من أبناء العائلة كانوا معه خلال توجههم الى مدينة نابلس.