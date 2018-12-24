هندوراس تدرس إمكانية نقل سفارتها الى القدس

ذكر تقرير أن وفدا ضم مسؤولين كبار من هندوراس قد زار "إسرائيل" مؤخرا لبحث امكانية نقل سفارة هندوراس إلى القدس، بعد محادثات سرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا لما أورده تقرير لشبكة "حدشوت" العبرية الإخبارية، الأحد، تطالب هندوراس بأن تقوم "إسرائيل" بفتح سفارة في عاصمتها، تيغوسيغالبا، وتعميق العلاقات التجارية الثنائية مقابل نقل بعثتها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانويل نحشون، زيارة الوفد، لكنه اكتفى بالقول إن هناك "عملية نقاش جارية لم تنضج بعد"، ولم يكن هناك تأكيد فوري من تيغوسيغالبا.

وذكر التقرير إن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة وأنه تم تحديد مبنى في القدس لسفارة هندوراس.

والتقى الوفد الزائر، الذي ضم مستشارا للرئيس ووزيري خارجية سابقين ونائب وزير خارجية هندوراس، يوم الأحد مع نائبة وزير الخارجية الاسرائيلية تسيبي حاطوفيلي والمدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتيم.

وقال التقرير إن هندوراس معنية بشكل خاص في الحصول على المشورة من الخبراء الإسرائيليين في قضايا "السايبر" ومحاربة الجريمة والمياه والزراعة.

ونُقل عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن الهندوراسيين أشاروا أيضا إلى أنهم حريصون على رؤية تحسن في العلاقات مع الإدارة في واشنطن.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية أيضا، إلى البرازيل يوم الخميس لحضور مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو في الأسبوع المقبل.

ويتم بذل جهود لترتيب لقاء مع رئيس هندوراس، خوان أورلندو هرنانزديز، الذي سيحضر هو أيضا المراسم، من أجل إبرام خطوة نقل السفارة، وفقا للتقرير.