مهجة القدس: إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير اطبيش وتنقل عابد للتحقيق

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني عزلت أمس، الأسير المجاهد أيمن علي سليمان اطبيش (38 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل ونقلته من سجن رامون إلى العزل، ونقلت الأسير حسام عدنان توفيق عابد من كفر دان قضاء جنين إلى تحقيق سجن عسقلان.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن رامون لمهجة القدس في رسالة وصلتها اليوم، أنه وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح أمس الأحد دخلت وحدة ما تسمى (الدرور) التابعة لما يسمى (جهاز الشاباك الصهيوني) لقسم (4) وقامت باقتحام غرفة (46) المتواجد فيها أسرى الحركة وذلك بشكل استفزازي، حيث اعتدت على ثلاثة منهم وهم، المجاهدين أيمن اطبيش وعرفات الزير ومنيف أبو عطوان وقامت بإخراج جميع الأسرى من الغرفة ما عدا المجاهد أيمن حيث تصرفوا معه بطريقة وحشية وهمجية وطرحوه أرضاً وقاموا بتقييده وإخراجه من الغرفة ونقلوه للعزل بقرار من الشاباك بدون ذكر أي أسباب.

وأضاف أسرى الحركة في رسالتهم، أنه وبعد ظهر أمس حضرت قوة تابعة لمصلحة سجون الاحتلال وقامت بنقل المجاهد حسام عابد إلى تحقيق سجن عسقلان بدون ذكر أي أسباب أيضاً. مشيرين إلى أن الأوضاع داخل سجن رامون تشهد حالياً توتراً مع إدارة السجن على خلفية هذه الهجمة المسعورة بحقهم.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام. ويُعد المجاهد أيمن اطبيش أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة (105) يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن (100) يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر أن الأسير أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأضافت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير حسام عابد بتاريخ 25/09/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55) عاماً ونصف، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والضلوع في العملية التفجيرية التي نفذتها الاستشهادية هبة دراغمة في مدينة العفولة داخل الخط الأخضر، وأسفرت في حينه عن مقتل وإصابة عشرات الصهاينة. وهو أعزب ومن مواليد 01/03/1980؛ وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003م.