والد الأسيرة شعبان: ياسمين تعاني عدة أمراض داخل سجن الدامون

قال والد الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (34 عاماً) من قرية الجلمة قضاء مدينة جنين إن ابنته تعاني من أمراض عديدة داخل سجن الدامون الصهيوني، أبرزها: ضيق بالنفس "الربو" ومشاكل في الغدد.

وأضاف شعبان خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن ابنته معتقلة منذ الثالث من نوفمبر عام 2014 بعد اقتحام منزلها، وتقضي حكمًا بالسجن خمسة أعوام بتهمة المشاركة بتنفيذ عملية استشهادية.

ولفت إلى أن ابنته تقبع في سجن الدامون السيء السمعة، مشيراً إلى أنه عبارة عن معسكر أو ثكنة عسكرية وشدد على أن غرفة الانتظار عبارة عن حظيرة، مردفًا إدارة السجن تمتع إدخال الكتب وتمنع الزوار الحديث مع الأسيرات.

وأكد أن إدارة السجن عزلت ياسمين قبل أيام بغرفة زيارة المحامين من الساعة 12 ظهراً وحتى 5:30 مساء، وحكمت عليها في محكمة تأديبية بأن تمنع من زيارة العائلة لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بين 100-600 شيكل من الكانتين، ومنعتها من تلقي الرسائل لمدة شهرين.

وطالب شعبان الفصائل الوطنية بالتوحد في وجه الاحتلال وتوجيه البوصلة إلى الأسرى والأسيرات حتى تحريرهم.

يشار إلى أن الأسيرة شعبان أم لأربعة أطفال وتعاني من عدة أمراض، وممثلة أسيرات الجهاد الإسلامي أمام إدارة مصلحة السجون الصهيونية.