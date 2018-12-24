لقاء قطري أمريكي لتسهيل حضور الإسرائيليين مونديال 2022

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل طلبت من أحد كبار الحاخامات الأمريكيين، للتوسط لدى قطر لتسهيل حضور الإسرائيليين بطولة كأس العالم 2022 في الدوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة استقبلت الحاخام مارك شنيير، الذي ناقش مع المسؤولين القطريين هذا الملف.

ولفتت الصحيفة إلى موافقة سكرتير اللجنة المنظمة للمونديال، أو الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي، على حضور الإسرائيليين، قائلةً إنه أبلغ شنيير بالموافقة على حضور الإسرائيليين البطولة، بناءً موافقات رسمية قطرية عليا.

وقال شنيير للصحيفة، إن قطر وافقت على استضافة المشجعين الإسرائيليين، في للمونديال، مُضيفاً أن الدوحة رشحته ليكون المستشار والمشرف الديني على الأطعمة المطابقة للشريعة الموسوية، في أماكن إقامة المشجعين اليهود أثناء المونديال.