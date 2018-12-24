إجراءات إدارية جديدة لضبط حركة الزائرين والمرافقين بمجمع الشفاء

أعلن مجمع الشفاء الطبي، عن سلسلة من الإجراءات الإدارية الجديدة، لضبط حركة الزائرين ومرافقي المرضى.

وقد أوضح رأفت حمدونة المدير الإداري والمالي للمجمع، بأنه تم وضع إجراءات إدارية جديدة لضبط حركة الزائرين ومرافقي المرضى داخل الأقسام الداخلية المختلفة بالمجمع ، وذلك بهدف تقديم الخدمة الصحية الأمنة للمرضى وتنظيم العمل الصحي والإداري داخل الأقسام .

وعزا حمدونة سبب ذلك إلى الأعداد الهائلة من الزائرين وما يليهم من مرافقين تسبب إزعاج للطواقم الطبية التي تعامل بشكل يومي مع المرضى حيث الاكتظاظ في العدد بين أسرة المرضى والممرات ، إضافة إلى أن الطواقم لا تتمكن من تقديم الخدمة الصحية للمريض بشكل أفضل .

وطالب حمدونة المواطنين بضرورة الاستجابة لموظف الأمن الموجود داخل القسم والالتزام بالتعليمات التي من شأنها تحقق درجة الرضي بين المريض والطواقم العاملة .