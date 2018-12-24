الاعلام العبري: ارتفاع ملحوظ في عدد المنازل الفلسطينية المهدومة

رصدت وسائل الإعلام العبرية، تسجيل ارتفاع ملموس العام الحالي في عدد المنازل الفلسطينية المهدومة التي يزعم الاحتلال أنها "غير قانونية".

وفيما ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس تقريرا بشأن تطبيق قوانين البناء في الوسط العربي، أفادت صحيفة يسرائيل هايوم، بأن ارتفاعا ملموسا طرأ العام الحالي على عدد المنازل "غير القانونية" التي تم هدمها.

وسجل في هذا الشأن، هدم إسرائيل 190 منزلا العام الحالي، مقارنة بهدم 52 منزلا العام الماضي، في حين رصد انخفاض ملحوظ في عدد المنازل المبنية من دون تراخيص.

وأشير كذلك إلى أن السلطات المختصة بدأت العام الجاري ولأول مرة مصادرة المركبات والآليات الهندسية المستخدمة في تشييد مبان غير مرخصة، حيث صودرت حوالي 70 آلية بين جرافة وجبّالة وشاحنة، معظمها في منطقة الشمالي.