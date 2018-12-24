وفد من محرري الجهاد يزور ذوي أسرى وشهداء ويستقبل محررين في الخليل

نظم محررو حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة، جولة زيارات لعائلات أسرى وشهداء في مدينة الخليل، يوم الأحد 23/12، وشاركوا في استقبال أسرى سير محررين من سجون الاحتلال.

وزار المحررون ذوي الأسير رأفت الجنازرة من كتائب شهداء الأقصى، والمحكوم عليه بالسجن 20 عاما.

كما زار الوفد ببلدة حلحول ذوي الأسير الجريح القابع في عيادة سجن الرملة عز الدين كراجة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير عز الدين كراجه (18 عاما) بتاريخ 17/11/2017، بتهمة دهس مستوطن.

وأثناء ملاحقة كراجه أطلق عليه الجنود النار، مما أدى لإصابته بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى سجن الرملة الذي لا زال يربض فيه دون تقديم العناية الكافية له.

وقام الوفد بزيارة لذوي الأسير خالد العناتي، وذوي الشهيد القائد محمد سدر في حي قيزون، ثم توجهوا لزيارة المعتقل السياسي المحرر، جمال كرامة، في مدينة الخليل، الذي تم الاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية هو وزوجته هناء مسك، قبل أيام.

وفي بلدة خاراس، شارك وفد الجهاد الإسلامي في استقبال الأسير المحرر ثائر حلاحلة؛ الذي تم الإفراج عنه بعد اعتقال إداري لمدة 20 شهرا، وتمت مرافقته حتى وصل إلى بيته.

وألقى المحرر حلاحلة كلمة الحرية موجها التحية للشهداء صالح البرغوثي و أشرف نعالوة؛ كما وألقى الشيخ خضر عدنان كلمة قال فيها: بإذن الله تعالى سيخيب فأل الاحتلال بكسر أسرانا ومجاهدينا كما خاب فأله بكسر المقاومة بغزة و الضفة).

وزار الوفد ذوي الأسير القائد رومل عطوان، المحكوم بالسجن 18 عاما، حيث قدم والده للمحررين كتابا من تأليف ابنه الأسير.

وفي حي أبو كتيلة بالخليل ختم وفد محرري الجهاد الإسلامي جولته باستقبال المحرر عمر أبو شخيدم، الذي أُفرج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال إداري استمر عاما واحدا.

يذكر أن هذه الزيارات تأتي ضمن سلسلة جولات تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة خلال الشهر الجاري.