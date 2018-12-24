الاحتلال يفرج عن "ثائر حلاحلة"

بعد أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني أمس الأحد عن الأسير " ثائر حلاحلة" أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بعد اعتقال دام 20 شهرا متواصلة في الاعتقال الإداري.

وأفاد مراسلنا ان الاحتلال أفرج عن حلاحلة (40 عاما) من سجن النقب الصحراوي من خلال حاجز الظاهرية جنوب الخليل عصرا، وصولا إلى قريته خارس حيث كان باستقباله حشد كبير من قادة الحركة وكوادرها من كل الضفة الغربية وأبناء بلدته.

ويعتبر حلاحله من أبرز كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل، والذي قضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 سنوات، منها 90 شهرا في الاعتقال الإداري، كانت أخرها 20 شهرا متواصلة.

وكان حلاحله من أبرز أبطال معركة الإضرابات عن الطعام في سجون الاحتلال، حيث خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في العام 2012 أستمر 79 يوما برفقة الأسير المحرر بلال ذياب أنتهى بانتزاعهما حريتهما في حينه.













