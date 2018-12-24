حملة اعتقالات في مدن الضفة تطال 15 موطناً

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 15 مواطناً، قال بأنهما مطلوبين لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ففي بيت لحم اعتقلت محمود خالد صلاح (20عاما)، ومحمود إبراهيم غنيم، ومهدي خالد عيسى (20 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزل ذويهم وتفتيشها .

وفي بلدة تقوع شرقا، اعتقل الاحتلال معاذ إبراهيم البدن (22 عاما)، وتركي محمد صباح (24 عاما)، بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما .

وفي السياق اقتادت جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت قرب نابلس وتسليم استدعاءات لعدد من الشبان، واقتحام يطا جنوب الخليل وقفين قرب طولكرم.

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.