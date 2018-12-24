طقس فلسطين: غائم جزئيا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية في ساعات الصباح وساعات المساء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا وباردة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن الجو يكون غدا الثلاثاء غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة في ساعات والليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتتأثر البلاد يوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة وماطر على فترات وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.