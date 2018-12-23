امرأة أمريكية دخلت موسوعة غينيس في "البخل"

أمريكية استحقت بجدارة دخول موسوعة غينيس كأبخل إنسان عرفه التاريخ رغم ثروتها المقدرة بـ4 مليارات دولار في الوقت الحالي.

إنها هاتي غرين"ساحرة وول ستريت" التي ولدت عام 1834 وتوفيت عام 1916 عن عمر ناهز 81 عاما.

ورثت عن والدها 7.5 ملايين دولار عام 1865، وامتلكت أكثر من 8 آلاف قطعة أرض ، واشترت أسهما في شركات السكك الحديدية.

وزوجها كان ثريا فاشترطت عليه، ألا ينفق سنتا واحدا من أموالها، فلما تراكمت عليه الديون طردته .

أما طفلها "المسكين" فانكسرت قدمه، لكنها عالجته في البيت فتفاقمت إصابته، ما أدى إلى قطع رجله فيما بعد.

طعامها البيض المسلوق وفضلت ركوب الحمار تفاديا لشراء سيارة غالية، كانت تملك فستانا "وحيدا"، وتغسل فقط الجزء الذي يتسخ منه.