اطلاق نار تجاه مركبة على "حاجز الكونتير" شمال الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل على حاجز الكونتينر جنوب القدس، واطلقت النار على مركبة شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نادر عبد الحافظ أبو ميالة من مدينة الخليل على حاجز الكونتينر جنوب القدس.

وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على مركبة فلسطينية على حاجز أقامته على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، دون وقوع اصابات.

وكانت قوات الاحتلال نصبت، مساء اليوم، حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية فقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كثيرة الى مدخل الخليل الشمالي، ونصبت عدة حواجز وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.

وقد أدى ذلك، الى التسبب بحدوث ازمات مرورية للواصلين الى الخليل والذين يحاولون الخروج منها.

كما قامت قوات الاحتلال بتفتيش المركبات على المدخل الجنوبي للخليل قرب منطقة الحرايق.