مصدر إسرائيلي: سنعيد النظر بإدخال الأموال القطرية بعد ضبطها بالضفة

قال مصدر أمني إسرائيلي للقناة العبرية 20، "أصبح من الواضح لنا بان تلك الأموال القطرية التي وافقنا على إدخالها لحماس في قطاع غزة يتم نقلها لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية ضد إسرائيل".

وأضاف المصدر: "خلال الأيام الماضية قمنا بضبط أموال للمقاومة في منازل مقاومين فلسطينيين ومساعدين في منطقة الضفة الغربية، وجزء من تلك الأموال التي تم ضبطها مصدرها الأموال القطرية التي دخلت لقطاع غزة بموافقة إسرائيل".

وتابع: "علينا الأن البحث عن طريق جديد بكل ما يتعلق بموافقتنا على نقل الأموال لحماس، وهنا توجد مشكلة علينا التفكير بها ودراستها".