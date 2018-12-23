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الجمعة المقبلة..

محلل إسرائيلي: الجيش سيطبق "خط الـ100 متر" على حدود غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:05 - 23 ديسمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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قال المحلل العسكري القناة العبرية الثانية روني دانيل، مساء اليوم، إن جيش الاحتلال بدأ بالاستعداد ليوم الجمعة المقبلة على ضوء تهديدات حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف دانيل: "قوات الجيش لا زالت في اماكنها والقناصة أيضا متواجدين قرب السياج الفاصل، لكن الجيش هذه المرة سيحاول تطبيق قرار سابق تم اتخاذه بعد العدوان على غزة 2014 وهو ما يعرف بخط "جكر" أي بمنع من أي فلسطيني الاقتراب من مسافة 100 متر من السياج الفاصل.

وتوقّع المحلل العسكري، أن يقوم الجيش الإسرائيلي الجمعة المقبلة بإطلاق النار أكثر من أيام الجُمع الماضية، مشيراً إلى أن الأوضاع ستسخن قرب السياج الحدودي".

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