بعد بتر قدمه.. الاحتلال يفرج عن الأسير الجريح صلاح البرغوثي

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن الأسير الجريح صلاح البرغوثي (54 عاماً) من قرية كوبر قضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

ونقل الجريح البرغوثي فور الإفراج عنه إلى المستشفى الاستشاري في رام الله لاستكمال علاجه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صلاح البرغوثي بتاريخ 13/12/2018 بعد أن أطلقت النار على قدمه اليسرى واختطفته من القرية وهو مصاب، ونقله إلى جهة مجهولة حيث فيما بعد تم نقله إلى مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي ليتم بتر قدمه من أسفل الركبة بسبب الإصابة وتركه ينزف لساعات قبل تقديم الإسعافات له.

وأصيب صلاح البرغوثي، حينما توجه برفقة المئات من أهالي البلدة نحو منزل الشهيد صالح البرغوثي لمؤازرة العائلة.

وفي الطريق تفاجأ المواطنون بقوات خاصة من جنود الاحتلال تترجل من شاحنات مدنية، وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً حيث أصيب صالح حينها برصاصة في قدمه.