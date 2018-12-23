"الهيئة الوطنية" تصدر تنويهاً هاماً بشأن فعالياتها غداً

أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الأحد، تنويها هاما بشأن فعالياتها يوم غد الاثنين.

وقال الهيئة في تصريح صحفي لها: " ننوه إلى عدم وجود أي فعاليات غدا الاثنين في مخيم العودة "ملكة" شرق غزة، وستتركز الفعاليات السلمية على الحدود البحرية شمال غرب قطاع غزة ضمن الحراك البحري 21".

يأتي ذلك بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عن نية الهيئة تنظيم فعاليات شرق غزة صباح غد الاثنين.

يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة أكدت في مؤتمر عقدته أمس السبت، أن استمرار التسويف والمماطلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في رفع الحصار ووقف كل أشكال العدوان والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى الانفجار مجدداً وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة.

واستشهد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي شرق قطاع غزة.