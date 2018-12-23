قوات الاحتلال تحتجز وزير الزراعة شرق رام الله

احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وزير الزراعة د. سفيان سلطان شرق رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجها إلى الخليل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة (جفعات أساف) المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله، وتعمدت الإساءة إليه، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، قبل أن تستولي على جهاز الإنذار الخاص بها.

واستنكرت الوزارة، هذا الإجراء العدواني بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.