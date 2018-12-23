تعيين خالد مجاور مديراً جديداً للمخابرات الحربية المصرية

قال مصدران أمنيان لرويترز، اليوم الأحد، إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية‭‭‭‭ ‬‬‬‬خلفا للواء محمد الشحات.

ويلعب الجيش وأجهزة المخابرات دورا رئيسيا في الدوائر العليا لصنع القرار في البلاد وبرز هذا الدور منذ أن قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ولم يقدم المصدران أسبابا لتغيير الشحات لكن السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.

وعين السيسي حليفه الوثيق اللواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو حزيران بعد أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.

وتولى مجاور من قبل منصب نائب مدير المخابرات الحربية وقائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري في سفارة مصر بالولايات المتحدة.