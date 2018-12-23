الاحتلال يفرج عن الأسير ثائر حلاحلة بعد اعتقال اداري 20 شهراً

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير ثائر حلاحلة بعد اعتقال إداري متواصل لـ 20 شهراً في سجون الاحتلال.

وكانت نيابة الاحتلال العليا أبلغت الأسير الإداري حلاحلة، عبر المحامية أحلام الحداد بإلغاء قرارها تمديد اعتقاله لمدة شهرين، وتبقي على موعد الإفراج عنه في 23 من الشهر الحالي.

يشار إلى أن الأسير حلاحلة يعاني من عدة أمراض أبرزها الكبد الوبائي، ويمارس بحقه إهمالًا طبيًا متعمدًا من قبل إدارة مصلحة السجون، وهو أسير سابق أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

وحلاحلة أب لطفلين، وشقيقه شاهر يقبع في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 17 عامًا وهو معتقل منذ 19 مارس عام 2003، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.