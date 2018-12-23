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3 ملايين سائح في فلسطين مع نهاية العام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:04 - 23 ديسمبر 2018
سياح أجانب يلتقطون السيلفي في فلسطين سياح أجانب يلتقطون السيلفي في فلسطين
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 أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة ، أن عدد السياح القادمين إلى فلسطين مع نهاية العام الجاري سيصل إلى 2.951.216 سائحا، مقارنة بالعام الماضي مليونين وسبعمائة ألف سائح.

وقالت معايعة لوكلة الانباء الرسمية، إن هذا الرقم قياسي وتاريخي في المجال السياحي الفلسطيني، ويؤكد تطور القطاع السياحي نحو الأفضل في ظل الخطط الترويجية لتسويق فلسطين سياحيا وهذا في ظل توجيهات الرئيس لجعل السياحة نافذة حقيقية على العالم.

وأشارت إلى أن الإحصائيات كشفت أن أكثر الدول زيارة كانت روسيا، وأمريكا، ورومانيا، وبولندا، وإيطاليا.

أما بخصوص عدد ليالي المبيت في الأراضي الفلسطينية، فقد بلغت 1.451.271 ليلة، لافتة إلى أن أعلى خمس دول في المبيت هي بولندا، ورومانيا، وروسيا، والهند، وأميركا.

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