إيران توضح حقيقة استهداف قواتها لبارجة أمريكية في بحر الخليج

نفى الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، الأنباء التي زعمت استهداف البحرية الإيرانية لبارجة أمريكية في بحر الخليج يوم الجمعة الماضي.

ووفقاً لوكالة أنباء "فارس"، قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، أن الأنباء التي أفادت بإطلاق صواريخ إيرانية نحو البوارج الأمريكية في منطقة الخليج العربي خلال مناورات إيرانية، غير صحيحة.

وأكد، العميد تنكسيري أن القوات الأمريكية متواجدة في بحر الخليج، قائلاً:" أن الأمريكيين متواجدون في المنطقة لكنهم ليسوا في مياهنا ونحن لنا رصد استخباري كامل للمنطقة".

وأضاف، أن أنباء استهداف الصواريخ الإيرانية للبوارج الأمريكية هي "محض كذب حيث أن الأمريكيين معتادون على الكذب".

وتابع: "القطع البحرية التابعة للحرس الثوري رصدت هذه البوارج وطائراتنا المسيرة ترصد أي قطعة بحرية تدخل المنطقة". وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

وشدد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، على "إن واجبنا الدفاع عن مياه البلاد الإقليمية ونحن متواجدون في المنطقة بصلابة ورصد استخباري كامل" وأكد على أن إيران مستعدة لاستخدام قدراتها للرد على أي تهديد".

ومن جانبه علق قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، على هامش مناورة القوات البرية للحرس الثوري في جزيرة قشم على اقتراب حاملة الطائرات "جون ك. ستينيس" الأمريكية بالقرب من شواطئ إيران.

ودخلت قبل أيام مجموعة قطع بحرية أمريكية تقودها حاملة الطائرات "جون ك. ستينيس" إلى الخليج الفارسي للمرة الأولى بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018.

ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أنهى أمس السبت، مناورات عسكرية لقواته البرية في جزيرة قشم الإيرانية.