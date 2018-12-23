ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

رابط للاستعلام عن مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:39 - 23 ديسمبر 2018
دولار-عملات دولار-عملات
مشاركة

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابط للاستعلام عن مساعدة شهداء وجرحى مسيرة العودة والتي سيتم صرفها غداً الاثنين.

للفحص يرجى الضغط على الرابط التالي 

 

متعلقات