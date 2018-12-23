رابط للاستعلام عن مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابط للاستعلام عن مساعدة شهداء وجرحى مسيرة العودة والتي سيتم صرفها غداً الاثنين.
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15:17 - 23 ديسمبر 2018
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابط للاستعلام عن مساعدة شهداء وجرحى مسيرة العودة والتي سيتم صرفها غداً الاثنين.
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