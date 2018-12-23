مهاجم مانشستر يونايتد على رادار برشلونة

يهدف نادي برشلونة الإسباني في المرحلة المقبلة البحث عن مهاجم جديد ليكون بديلا للأوروغواياني لويس سواريز، إلى أن رغبة النادي الإسباني قد تصطدم بعقبات تتمثل بأندية ريال مدريد و ميلان.

فبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النادي الكتلوني وجه أنظاره لمهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد.

في الوقت الذي أشارت فيه العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة اللاعب بمغادرة مسرح الأحلام.

وأوضحت الصحيفة إلى أن النادي الكتلوني قد يصطدم بعقبة كل من ريال مدريد و ميلان اللذان يرغبان بخطف اللاعب.

إلا أن تقديم عرض مغر من برشلونة قد يدفع اللاعب للإنتقال لصفوفه، وأكدت التقارير إلى أن تولي النرويجي أولي سولسكاير، تدريب مانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي مورينيو، قد يدفع اللاعب للتفكير أكثر في البقاء أو الرحيل.