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نتنياهو: الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يغير سياستنا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:34 - 23 ديسمبر 2018
نتنياهو نتنياهو
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب الجنود الأمريكيين والبالغ عددهم 200 من سوريا لن يؤدي لتغيير سياسة الكيان الإسرائيلي.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) عن نتنياهو قوله: إن "إسرائيل مستمرة في التصدي للتموضع العسكري الإيراني في سوريا وستوسع نشاطاتها هناك عند الضرورة".

وشدد على أن التعاون بين الكيان والولايات المتحدة يتواصل في مجالات عديدة منها الاستخباري والأمني.

وفيما يخص عملية (درع الشمال)، ذكر نتنياهو أن الحملة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة حتى القضاء على سلاح الأنفاق التابع لحزب الله، على حد قوله.

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