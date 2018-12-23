عدد السياح القادمين لفلسطين يسجل رقماً قياسياً نهاية 2018

أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، أن عدد السياح القادمين إلى فلسطين مع نهاية العام الجاري سيصل إلى 2.951.216 سائحا، مقارنة بالعام الماضي مليونين وسبعمائة ألف سائح.

وقالت معايعة، إن هذا الرقم قياسي وتاريخي في المجال السياحي الفلسطيني، ويؤكد تطور القطاع السياحي نحو الأفضل في ظل الخطط الترويجية لتسويق فلسطين سياحيا.

وأشارت إلى أن الإحصائيات كشفت أن أكثر الدول زيارة كانت روسيا، وأمريكا، ورومانيا، وبولندا، وإيطاليا.

أما بخصوص عدد ليالي المبيت في الأراضي الفلسطينية، فقد بلغت 1.451.271 ليلة، لافتة إلى أن أعلى خمس دول في المبيت هي بولندا، ورومانيا، وروسيا، والهند، وأميركا.