تزايد الإقبال على بناء المنازل المحصنة في غلاف غزة

شهد إقبال الاسرائيليين من سكان المنطقة الجنوبية ارتفاعا ملحوظا على بناء المنازل المحصنة من الصواريخ، وخصوصاً بعد جولات التصعيد الأخيرة مع حماس.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه سيتم بناء أكثر من 300 منزل محصن من صواريخ القسام في مستوطنات المنطقة الجنوبية وكيبوتسات غلاف غزة على وجه الخصوص.

ومن جانبه، أوضح عميت شيغف أحد مستوطني كيبوتس نير عام المحاذي لحدود قطاع غزة بأن جولات التصعيد الأخيرة أجبرت آلاف العائلات القاطنة في المنطقة الجنوبية للهرع والركض باتجاه ملاجئ الحماية خوفاً من الصواريخ، الأمر الذي دفع الكثيرين من مستوطني الغلاف إلى التوجه نحو بناء منازل محصنة كي لا يضطروا للركض والهرع باتجاه ملاجئ الحماية الخاصة والعامة في جولات التصعيد المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنازل المحصنة ستكون مبنية من أحزمة الباطون المسلح التي يصل سمكها إلى 15 سنتيمتر بالإضافة إلى تغليفها بالمواد العازلة.

وكانت شركة GSB المتخصصة في بناء المنازل المحصنة، انتهت من بناء أكثر من 25 منزلاً محصناً في كيبوتس ناحل عوز وأكثر من 30 منزل في كيبوتس إيرز.