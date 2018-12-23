قرعة الدور الـ32 من بطولة كأس كرة القدم في غزة

أسفرت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس كرة القدم في قطاع غزة "المرحوم محمد المزين" التي سُحبت الأحد عن مواجهة شباب خانيونس "حامل اللقب" مع التفاح (من الدرجة الأولى).

وسُحبت القرعة في مقر اتحاد كرة القدم بمدينة غزة، بحضور نائب رئيس الاتحاد إبراهيم أبو سليم، وأعضاء الاتحاد، ومندوبي الأندية المشاركة.

ورحَّب أبو سليم بالحضور، متمنيًا التوفيق لكل الأندية، وقال إنَّ كأس فلسطين تحمل أهمية كبيرة، خاصة وأنَّ البطل سيُواجه بطل الضفة الغربية المحتلة، لتحديد هوية بطل فلسطين.

وجاءت القرعة على الشكل التالي:

بيت حانون الأهلي مع الزيتون، وغزة الرياضي مع اتحاد دير البلح، والصداقة مع خدمات البريج، وخدمات النصيرات مع جماعي رفح، واتحاد خانيونس مع أهلي غزة، وشباب جباليا مع نماء، واتحاد الشجاعية مع خدمات دير البلح، والقادسية مع أهلي النصيرات.

كما يتقابل شباب خانيونس مع التفاح، وهلال مع الأقصى، وخدمات الشاطئ مع الجلاء، والعطاء مع الوفاق، وخدمات رفح مع بيت حانون الرياضي، وخدمات خانيونس مع الأمل، وشباب رفح مع خدمات المغازي، وبيت لاهيا مع شباب الزيتون.