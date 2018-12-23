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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"العدل العليا" تصدر قرارًا بوقف إضراب نقابة الأطباء

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:34 - 23 ديسمبر 2018
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أصدرت محكمة العدل العليا في الضفة الغربية المحتلة في جلستها اليوم الأحد، قرارًا يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غدٍ الاثنين من قبل نقابة الأطباء.

وأوضحت المحكمة في بيان صحفي أن وقف الاضراب جاء لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، حيث إن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.

ومن المقرر أن تنظم نقابة الأطباء يوم غدٍ اضراب في المرافق الصحية احتجاجًا على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018 والذي تسعى الحكومة لإقراره.

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