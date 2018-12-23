وفد من الجبهة الديمقراطية يغادر غزة إلى القاهرة

غادر وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو مكتبها السياسي صالح ناصر، قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المكتب الصحفي للجبهة بقطاع غزة في بيان وصل صحفي، أن الوفد يضم إلى جانب صالح ناصر مسؤول الجبهة في قطاع غزة، عضوية كل من أعضاء المكتب السياسي طلال أبو ظريفة، سمير أبو مدللة ولؤي أبو معمر.

وقال المكتب الصحفي، إن الوفد سيتوجه للقاهرة لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، لبحث سبل انجار المصالحة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية واستمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة.

وأضاف المكتب الصحفي، أن الوفد سيتوجه لاحقاً إلى العاصمة السورية دمشق