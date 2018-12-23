قاديروف يعلن عن نيته الاستقالة كرئيس للشيشان

قال رئيس الشيشان، رمضان قاديروف: "أريد إنهاء مسيرتي المهنية كرئيس للمنطقة، وليس على المستوى الاتحادي، معترفاً بأنه يخطط لترك منصبه.

وأشار قاديروف إلى أنه ليس لديه طموح للحصول على وظيفة في الوزارة أو غيرها من السلطات العليا، ووصف رئيس الشيشان نفسه بأنه "ليس من هذا المستوى".

اختتم رئيس الشيشان: "أريد أن أنهي مسيرتي المهنية كقائد للمنطقة، للجمهورية".

وقد ترأس رمضان قاديروف الشيشان لأكثر من عقد من الزمان. في عام 2011، أعاد البرلمان انتخابه. بعد خمس سنوات، تم انتخاب قاديروف مرة أخرى عن طريق الانتخابات المباشرة. أكثر من 97 ٪ من الناخبين في المنطقة فضلوا قاديروف.