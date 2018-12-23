رسام برشلونة يفصح عن حلم العودة إلى "كامب نو"

عبر النجم الإسباني أندريس إنييستا عن رغبته بالعودة لناديه السابق برشلونة، كجزء من الطاقم التدريبي للفريق، وذلك بعد اعتزال كرة القدم.

وغادر "الرسام" برشلونة الصيف الماضي، بعد أن قضى في "كامب نو" مشوارا كرويا طويلا، لينتقل إلى نادي فيسيل كوبي الياباني، كمحطة أخيرة قبل اعتزال كرة القدم.

وقال لاعب الوسط الفذ لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أعلم ماذا يخبئ لي المستقبل، لا أستطيع نفي رغبتي بأن أكون مدربا في برشلونة".

وأضاف ابن الـ34 عاما: "بالفعل مع مرور الوقت سأستمر بالسعي لأصبح مدربا لكرة القدم، هذا هو المكان الذي أرى نفسي فيه".

وأكد إنييستا أنه يرغب بالعودة لبرشلونة لاحقا، فهو المكان الذي يشعر بأنه "بيته"، على أمل نقل الفلسفة التي تعلمها مع النادي للاعبين الجدد في الفريق.

وأحرز إنييستا 9 ألقاب للدوري الإسباني مع الفريق الكتالوني، كما حقق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، في مسيرة "مبهرة" له مع الفريق.