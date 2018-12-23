محررو الجهاد الإسلامي يزورون عوائل الشهداء والأسرى والجرحى في الضفة

زار محررو الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأحد، منزل عائلة الأسير الجريح عز الدين كراجة.

وأنهى الأسير عز الدين إبراهيم كراجة (17عاماً) من سكان بلدة حلحول، قضاء مدينة الخليل، عامه الأول في سجون الاحتلال، ودخل عامه الثاني، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/11/2017.

والأسير كراجة لا زال قيد التوقيف، وقد عقدت له أكثر من 14 محاكمة منذ اعتقاله، رغم معاناته من ملف صحي مهمل، فقد تعرض لحظة اعتقاله لإطلاق رصاص حي، وأصيب في منطقة الكتف والصدر والحوض، ولا يتم تقديم العلاج الكامل له، فهو لا زال بحاجة لعمليات، حيث لا تزال هناك رصاصتين في جسده، ويعاني على إثرهما من الألم.

والأسير كراجة يتواجد في ما يصطلح الأسرى على تسميته بمسلخ الرملة، وهو أحد 13 أسيراً يتواجدون بشكلٍ دائم في عيادة سجن الرملة ويتعرضون للإهمال الطبي على مرأى من الجميع.

وينظم محررو الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة سلسلة زيارات لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى، تمنياً لدورهم الوطني والجهادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المحرر خضر عدنان بالتحية إلى أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، مشيداً بصمودهم وصبرهم على طريق الجهاد والتحرير.





