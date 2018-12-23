وكيل وزارة التنمية يكشف تفاصيل عن منحة الشهداء والجرحى والـ 100 دولار

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم، أن الوزارة ستصرف غداً مساعدة نقدية لـ5 آلاف من شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأوضح الوكيل في تصريح مقتضب لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الأحد، أن الوزارة ستصرف مساعدة نقدية لشهداء وجرحى مسيرة العودة من المساعدات القطرية.

وأشار إلى أن رابط أسماء المستفيدين سيكون جاهزاً مساء اليوم للاستعلام عن أسماء الشهداء والجرحى.

وفيما يتعلق بمساعدة الـ100 دولار لـ50 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة قال: "حتى اللحظة لم ننتهي من الإجراءات اللازم لنعلن عن موعد محدد، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن الموعد حال الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف المساعدة النقدية.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة بتاريخ (31/3/2018) نحو 240 مواطناً وأصيب أكثر من 23 آخرين بجراح مختلفة.