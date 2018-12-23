 سرايا القدس تزور عوائل شهداء "يوم عرفة" وتعزي باستشهاد شهداء مسيرة العودة

زار وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي وقيادة سرايا القدس الجناح العسكري للحركة عوائل شهداء "يوم عرفة" في الذكرى الحادية عشر على استشهادهم، إلى جانب زيارة بيت عزاء الشهيد عبدالعزيز أبو شريعة الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية أثناء مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وتوجهت قيادات الحركة السياسية والعسكرية على رأس مسير عسكري انطلق من مسجد صلاح متوجهاً لعوائل شهداء يوم عرفة، وكان في استقبالهم ذوي الشهداء ووجهاء وكبار عوائلهم.

واستقبلت عوائل شهداء يوم عرفة قادة ومجاهدي سرايا القدس بفخر واعتزاز، مجددين العهد والبيعة مع الله للمضي قدماً على درب الجهاد والاستشهاد حتى دحر آخر محتلٍ عن ثرى، مؤكدين أن دماء أبنائهم لم تذهب سدى بل جسدها الانتصارات الكبيرة التي حققتها المقاومة الفلسطينية.

وثمنت عوائل شهداء يوم عرفة دور حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس في الحفاظ على نهج الشهداء والمضي قدماً على خطاهم نحو تحرير فلسطين كلها.

في السياق، أشادت قيادة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس بعوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين وما يقدمونه من تضحيات وصبر على طريق الجهاد والمقاومة؛ وصولاً لتحرير فلسطين من دنس الإسرائيليين.

وشهد يوم السابع والثامن عشر "يوم عرفة" من شهر ديسمبر لعام 2007 استشهاد عشرة مجاهدين من خيرة قادتها وجنودها بعد تمكنهم من قصف البلدات الإسرائيلية وهم: ماجد الحرازين، وجهاد ضاهر، وكريم الدحدوح، وعمار أبو السعيد، وأيمن العيلة، ونائل طافش، حسام أبو حبل، محمد الترامسي، أسامة ياسين، سمير بكر.

























































































