تعرف على "هاتف يوفنتوس" الجديد من "سامسونغ"

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بالتعاون مع نادي يوفنتوس الإيطالي هاتفا ذكيا يحمل اسم "بيانكونيري غالاكسي A7".

يعتبر لقب " بيانكونيري" أحد الألقاب التي تطلق على النادي الإيطالي إلى جانب لقب "السيدة العجوز".

النادي الإيطالي وعلى موقعه الرسمي نشر صورة تجمع الهاتف الجديد بعدد من لاعبيه.

وبحسب الموقع فإن الهاتف صمم لضمان تواصل دائم بين النادي وعشاقه بالإضافة لوجود مواصفات وتطبيقات خاصة تميزه عن غيره من الهواتف.

بالإضافة لتطبيقات مجانية لمدة عام مثل قناة يوفنتوس التلفزيونية، والتي تبث مياريات النادي وتدريباته.

وزودت سامسونغ الهاتف الجديد بكاميرا خاصة، تتعرف تلقائيا على المحيط، وتنظم الألوان والتباين وسطوع اللقطة لتحسين جودة الصورة.

وأصبح الهاتف متوفرا في الأسواق بسعر 350 يورو.