الاحتلال يحول عريس مقدسي للاعتقال الإداري

أفاد المحامي حمزة قطينة بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر قرارا بتحويل المقدسي "رامي الفاخوري" للاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر بعد ان أصدر قاضي محكمة الصلح في القدس المحتلة قرارا بإطلاق سراحه.

وأعتقل الفاخوري بعد زفافه بأيام من اِبنة الشهيد مصباح أبو صبيح، ووجهت له قوات الاحتلال تهمة التحريض بعد نشر الإعلام العبري تقريرا يحرض عليه وعلى رفاقه بوصفه ناشطا في المسجد الأقصى.

وركز التقرير الذي أعدته القناة "الإسرائيلية" على رفع المشاركين في حفل الزفاف لرايات حركة حماس، وغناء أنشودة "ناس بتضرب بالكورنيت وناس تغيير بناشر" في الحفل.

والفاخوري أسير سابق اعتقل عدة مرات وابعد عن المسجد الأقصى المبارك لفترات طويلة وأصيب قبل عدة سنوات إصابة خطيرة في وجهه افقدته إحدى عينيه.