أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء"

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن بعض الحليب مع القهوة يفقدها الكثير من متعتها وتأثيرها.

لكن إذا كنت ممن يفضلون شرب "القهوة السوداء" دون أن تضيف الحليب، فإن هذه العادة قد تكون مؤشرا سلبيا على صحتك النفسية، بحسب دراسة حديثة.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة إنسبروك النمساوية، أن الشخص الذي يفضل مذاق المرارة سواء عند احتساء القهوة السوداء أو شرب المياه الغازية، أكثر عرضة لأن يكون ذا شخصية "حاقدة".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، شملت الدراسة عينة من ألف شخص، وتم سؤال المشاركين عن بعض الأغذية التي يشتهونها، وفي المرحلة الأخيرة، تم تحديد ملامح شخصياتهم في اختبار نفسي.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذين فضلوا المذاق المر في الأطعمة والمشروبات، بما فيها القهوة، كانت شخصياتهم أكثر خبثا مقارنة بمن يفضلون المشروبات الخفيفة ويحبون إضافة الحليب إلى فنجان القهوة.

ويقول الباحثان المشرفان على الدراسة، توبياس غريتيمير وكريستينا سوغياغلو، إن بحثهما أظهر علاقة المذاق المفضل بالشخصية، فالأشخاص الذين يفضلون المرارة مرشحون أكثر ليكونوا "ساديين".

وليست هذه الدراسة النمساوية أول عمل أكاديمي يكشف علاقة مذاق الطعام بشخصية الإنسان، ففي تجارب سابقة، كشف باحثون أن المذاق الحلو يجعل الناس أكثر لطفا ورغبة في مساعدة الآخرين.