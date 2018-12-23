حماس: عمليات الضفة ستعيد أيام عياش والمعركة مع الاحتلال ساخنة

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج ماهر صلاح، أن َّ الشعب الفلسطيني في مواجهة ساخنة ومستمرة مع الاحتلال "الاسرائيلي" أمنيًا وإعلاميًا وقانونيًا.

وأوضح صلاح في كلمة له بحفل إحياء الذكرى الـ31 لانطلاقة حركة حماس في لبنان اليوم الاحد، بأنَّ المقاومة في غزة لقنت الاحتلال "الإسرائيلي" درسًا قاسيًا في حادثة "حد السيف" أثناء كشف تسلل القوة الخاصة شرق خان يونس ومقتل عدد من الوحدة، مؤكداً بأنَّ المقاومة هي الخيار الوحيد والأوحد لشعبنا الأعزل في مواجهة جرائم الاحتلال.

وقال رئيس حماس بالخارج: "إنَّ الضفة المحتلة هي ساحة المعركة الكبرى الآتية، وعملياتها النوعية تبشر بدحر الاحتلال وجنوده عن أراضينا المحتلة.

وأضاف: "إنَّ عجلة العمليات النوعية في الضفة المحتلة ستعيد للمستوطنين وجنود الاحتلال أيام عياش وأبو الهنود، وستُسقِط مقاومتُنا نتنياهو وحكومته، كما سقط باراك وأولمرت وليبرمان آنفاً".

وفي ذات السياق بين صلاح، أنَّ وفود حركة "حماس" في جولته الأخيرة مع أبناء أمتنا العربية والإسلامية جاءت لبناء علاقات سياسية متوازنة، مؤكداً على أنَّهم ثابتون على الحق المقدس في الدفاع عن القدس، والحقوق الفلسطينية التاريخية.