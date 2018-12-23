علماء يكتشفون خطر الوجبات السريعة... تصيبك بهذا المرض

يعتمد الكثيرين على الوجبات السريعة بصورة يومية، توفيرا للوقت والجهد، لكن تلك الوجبات ربما تكون مصدرا للمرض، بحسب دراسة بريطانية.

كشفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "مانشستر متروبليتان" البريطانية أن هناك ارتباط بين نوعية الغذاء والصحة النفسية، مشيرة إلى أن الدهون والسعرات الحرارية في الوجبات السريعة تؤثر سلبا على الإنسان وقد تؤدي إلى تحوله إلى سلوك عدواني، حسبما ذكرت مجلة "ميديكال إكسبريس" الأمريكية المتخصصة.

وقال الباحثون إن تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون ونسب عالية من الكوليسترول، ترفع نسبة الإصابة بالاكتئاب بنسبة 40 في المئة.

واعتمد الباحثون على دراسة أكثر من 100 ألف حالة من أمريكا واستراليا وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة إلى استخدام نتائج أكثر من 11 دراسة سابقة، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن النتائج كشفت أن هناك علاقة بين تلك الأطعمة والأمراض النفسية، بينما من يتبعون نظاما غذائيا صحيا يكونون أقل عرضة للإصابة بالإكتئاب.

وينصح الباحثون باتباع نظام غذائي متوازن مثل "الحمية المتوسطية" التي تعتمد على استخدام الفواكه والمواد التي تحتوي على نسب أقل من الدهون والكوليسترول، والابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة الجاهزة، والمعلبة، والعصائر الصناعية وغيرها لاحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون الضارة.

وتساهم تلك المواد الموجود في الوجبات السريعة والمعلبات على على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وتساهم في الإصابة بمرض الاكتئاب أو تطوره بسرعة.